Ivan Juric, tecnico del Verona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: "Amrabat e Rrahmani stanno bene, anche ad Adjapong ha fatto bene giocare".



SULLA FIORENTINA - "Hanno grandi interpreti che possono risolvere le partite con una singola giocata, hanno perso a Cagliari ma restano una squadra pericolosa e avranno sicuramente una reazione emotiva".



SU KUMBULLA E VELOSO - "Non sono ancora recuperati. In difesa e in attacco sto ancora pensando quale sia la scelta migliore da fare, anche in base alle caratteristiche dell'avversario, ma le soluzioni ci sono".



SUL CALENDARIO - "Le prossime quattro partite sono fondamentali per noi, finora abbiamo raccolto un buon bottino e sono fiducioso anche per le prossime, siamo concentrati sulle gare da qui a Natale. Ogni partita è, per noi, sia molto difficile che una grande occasione per fare punti".



SUL MERCATO - "Ci pensiamo dopo le gare di dicembre, ma già recuperando Badu e Bessa avremo due nuovi giocatori di esperienza e spessore".