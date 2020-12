Così Ivan Juric, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Sampdoria: ​"Il primo tempo è stato alla pari, nella ripresa hanno fatto meglio di noi e hanno vinto meritatamente. Non ho questi sbalzi d'umore, come altri. Non metto la croce sui ragazzi: dobbiamo essere umili e pedalare".



LOVATO - "Per me a uno che arriva dal Padova e ha fatto tre o quattro partite da titolare non si può chiedere di essere un fenomeno. Per me ha bisogno di tanti anni, per migliorarsi con umiltà. Non è una critica, si tratta di cose normalissime per un ragazzo che arriva dalla C. Chi la pensa diversamente non capisce nulla di calcio. E lo stesso vale per gli altri ragazzi che abbiamo".



ZACCAGNI - "Su quel lato ci chiudevano, non avevo molte soluzioni davanti. È stato meno appariscente, poi però è comunque riuscito a darci uno slancio".



CAMBI - "A lungo termine, giocando senza molti giocatori e spremendone altri la crescita della squadra ne risente. Li prepari a fare risultati, ma non cresci a livello di gioco. Li stiamo recuperando piano piano, ma da parte mia c'è grande serenità: per me l'obiettivo è sempre stato la salvezza. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili".