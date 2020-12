L'allenatore del Veronafa il punto sulla prima parte di stagione alla vigilia della sfida con l'Inter: "Il 2020 è stato un anno magico così come lo era stato quello a Crotone. Chi affronterà Lukaku? Magnani e Gunter hanno giocato bene l'ultima gara, hanno più impostazione rispetto a Lovato.. Il ruolo naturale è un po' più indietro rispetto a dove l'ho schierato io perché certi errori dietro si pagano.. Dimarco sta facendo bene la fase difensiva e ha un buon piede, giusto dare un po' più di libertà a Darko. Conosciamo il suo livello, dobbiamo solo avere pazienza".- "Lì davanti non abbiamo tante alternative e ci manca anche Barak che poteva essere una soluzione. Ha fatto una cosa che non doveva fare ed è strano perché è un ragazzo sempre lucido. Non ha preso punizioni ma se dovesse succedere arriverà molto pesante. Le due giornate sono giuste, tre erano troppe. Salcedo ha fatto bene per due gare, a Firenze è arrivato spompato ma è normale per chi è così giovane.. Non avevamo previsto di usarlo, ma è entrato bene dando il massimo. Se ci sarà bisogno potrà entrare anche domani. In attacco ci vuole freschezza, sto pensando di cambiare qualcosa. Tameze? No, altrimenti non ho nessuno a centrocampo. No, Dawidowicz non può giocare in mezzo".- "Se vogliamo lottare con le altre concorrenti senza essere in emergenza continua qualcosa va fatto. Benassi per esempio non l'abbiamo mai avuto. In situazione d'emergenza abbiamo fatto bene, ma. Non abbiamo mai sbagliato una partita, andiamo sempre al massimo e per noi sono tutte un po' grandi. La Sampdoria per esempio è cento anni luce avanti a noi".- "I complimenti di Mancini e Conte? Stiamo facendo bene,. Se riusciamo a sistemare qualcosa col mercato e recuperiamo qualche giocatore aumenterà la qualità".