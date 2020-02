Il tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan: "Non mi piace fare troppo casino sul mercato di riparazione, se la squadra va bene si cerca di sostituire chi non gioca con chi si pensa possa dare qualcosa in più. Abbiamo venduto due giocatori per tanto ma sono rimasti (Amrabat e Rrahmani), sono sicuro che continueranno con il giusto spirito. A livello organizzativo, non siamo ancora pronti per fare investimenti mirati".



DIMARCO ED EYSSERIC - "Subito utilizzabili? Non è facile entrare subito nei meccanismi. Dimarco arriva dall'Inter e sta bene perché Conte lavora tanto, sono giocatori ottimi".



RESTARE - "Rimango dell'idea che fin qui è andato tutto bene, la società è più potente. Ci dobbiamo salvare, poi decide la società: se sono a favore di allenare alleno, se no sto fermo un anno".



EUFORIA - "Il momento è positivo, abbiamo fatto tanti punti, ma adesso ci sono tre partite in sei giorni e dobbiamo pensare solo a quello. Bisogna spingere forte, non accontentarsi. In molti momenti va tutto male, se le cose vanno bene è un peccato accontentarsi".



JURIC-MANIA - "Non possiamo legarci, dipendiamo dai risultati. Una persona può piacere o meno, ma dipende sempre dai risultati. Ora c'è questa sensazione d'amore, che può cambiare se le cose vanno male".



IBRAHIMOVIC DEL VERONA - "Lo sono stati tutti, il gruppo ha reso bene finora, anche chi non giocava da mesi ha fatto buone prestazioni".



RRAHMANI E AMRABAT - "Non hanno ancora segnato? Non ci ho pensato".



TABU' SAN SIRO - "Cercheremo di dare il massimo e giocare la partita a viso aperto. È un Milan completamente diverso da un mese fa, si vede il lavoro di Pioli: preparano bene le gare, sarà molto dura ma ci proveremo".



KOBE BRYANT - "L'ha detto anche lui, quando vinci vuoi che tutti percepiscano quella bellezza, si sta troppo bene. Bisogna cercare di provare ancora quelle sensazioni".



REBIC - "Sta bene, ha alti e bassi. Tanti del Milan ora stanno bene".



FORMAZIONE - "Gioca Borini? Ho due o tre dubbi, oggi decido. Dawidowicz è un'opzione".



LOVATO - "Lo ha seguito D'Amico, lui ci crede e lo ha preso. Avevamo dubbi se lasciarlo là o farlo venire subito per farlo allenare con noi, e abbiamo deciso per la seconda opzione".



DIFFIDA - "Mi sembra di essere molto calmo quest'anno e non protesto tanto, ma starò attento".



EYSSERIC - "Ci mancava uno in mezzo per Danzi che ha problemi alla caviglia e dovrà operarsi. Può fare anche il trequartista, ma deve migliorare la fase difensiva per fare il centrocampista".



PAZZINI - "Sta bene, poi ci sono diversi ballottaggi. Dipende da che partita dobbiamo fare".



PARTITA - "Cercheremo di fare il solito, poi dipende anche da come stanno loro. A Bologna, nonostante si parlasse di un brutto primo tempo, ero molto soddisfatto. Loro andavano più forte perché sono più forti, noi abbiamo retto e poi pareggiato. Noi la vogliamo affrontare a viso aperto, poi dipende da loro".



MILAN - "Arrivano da cinque vittorie consecutive, Pioli mi piace perché mi ha aiutato quando mi avevano esonerato. Mi sembrano più tosti e organizzati, hanno la fissa del risultato. Rammarichi per l'andata? Eravamo in costruzione, ma avevamo fatto una partita seria per carattere, creando palle gol. Ora è passato tanto tempo".



DIFESA A 4 CON DIMARCO - "No".