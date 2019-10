Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, ha parlato a Sky Sport al termine di Napoli-Verona, finita per 2-0 grazie ai due gol di Milik: "Contento della prestazione, meno del risultato. In allenamento ho segnali buoni. Alcuni possono e devono fare di più in campo. Stiamo migliorando in tanti aspetti. Ma alcuni devono dimostrare di poterci stare a determinati livelli. C’è anche un po’ di sfortuna, Meret ha fatto parate strepitose. Però a me dispiace, fanno grandi prestazioni e devono fare gol i miei gli attaccanti. Si devono dare una sveglia”.