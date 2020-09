Il Verona è stata l’autentica sorpresa dello scorso campionato, essendosi classificata nona da neopromossa, sognando addirittura l’Europa. Uno degli artefici di questa splendida cavalcata è stato sicuramente Ivan Juric, che, con un’abile organizzazione tattica, ha saputo creare una squadra quadrata e solida in ogni reparto. Per fare ciò si è servito di fedeli ‘soldatini’, uno fra tutti Matteo Pessina di proprietà dell’Atalanta.



Sul centrocampista classe ‘95 conserva un diritto al 50% sulla rivendita anche il Milan che potrebbe così opzionarlo pagandolo la metà del prezzo. Né i rossoneri né i nerazzurri sembrano però puntare fortemente sul talento brianzolo e quindi gli scaligeri, secondo il Corriere di Verona, spera di strapparlo in prestito per un altro anno, per la felicità del suo allenatore.