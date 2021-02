Ivan Juric, allenatore del Verona, parla in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "Per tanti mesi non ero in condizione di fare il gioco: lavoravi su altri aspetti per fare risultato, e la squadra è stata splendida in questo. A Roma abbiamo giocato, in tante cose abbiamo fatto passi in avanti. Ci sono stati quindici minuti brutti, con totale mancanza di concentrazione, e abbiamo preso tre gol. Da un mese a questa parte iniziano a vedersi le cose sotto il profilo del gioco: ci vuole tempo, siamo in fase di costruzione, come se fossimo a fine settembre".