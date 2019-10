L'allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo di campionato con il Sassuolo: "Sabato scorso a Napoli ero molto dispiaciuto, abbiamo giocato una grandissima partita e i ragazzi stanno facendo qualcosa di assolutamente non scontato. Bisogna sempre allenarsi al massimo e i miei attaccanti lo stanno facendo, sono convinto che il gol arriverà e sono super contento della squadra. Abbiamo già provato molte soluzioni diverse a seconda dell'avversario, riuscendo sempre a trovare molte opzioni differenti".



"Affronteremo il Sassuolo nel nostro solito modo, sia pressando che provando a sorprenderli. Purtroppo non avremo Veloso a causa di un affaticamento muscolare e anche Amrabat non è al 100%, ma abbiamo le soluzioni per sostituirli al meglio. Lazovic? Lo vedo lavorare bene sia in fase difensiva che in attacco, poteva segnare anche un paio di gol. Porto spesso molti ragazzi della Primavera in prima squadra, mi piace vederli crescere: ci sono diversi giocatori interessanti, li teniamo monitorati anche in ottica Serie A".