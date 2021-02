Dal sito ufficiale della Juventus:



Verona e Juventus (1-1 nel match d’andata), non pareggiano entrambe le sfide stagionali in uno stesso campionato di Serie A dal 1972/73. Il Verona, inoltre, ha ottenuto quattro punti nelle ultime due sfide contro la Juventus in campionato, dopo una serie di tre sconfitte di fila; in Serie A non arriva ad almeno tre gare di fila senza sconfitte contro i bianconeri dal 1989 (4: 2V, 2N).