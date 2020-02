Hellas Verona-Juventus è il match che conclude il programma del sabato della 23esima giornata di Serie A. La sfida del "Bentegodi" sarà diretta dal signor Massa, con Tegoni e Colarossi ad assisterlo come guardalinee. L'addetto al Var sarà Fabbri, coadiuvato da Alassio.



Ecco i principali episodi della partita analizzati attraverso la MOVIOLA di calciomercato.com:





22' GOL IRREGOLARE DI KUMBULLA: sulla punizione calciata verso l'area da Miguel Veloso, il difensore del Verona parte in posizione leggermente avanzata rispetto ai difensori della Juve. Annullato il gol per fuorigioco