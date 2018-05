Moise Kean è in forte dubbio per la sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus, in programma all'Allianz Stadium. Le sue condizioni fisiche, come riportato in un comunicato del club scaligero qualche giorno fa, non gli consentono di forzare dopo l'infortunio e l'attaccante classe 2000 continua nel proprio lavoro personalizzato. Difficile vederlo in campo contro i bianconeri, dunque.