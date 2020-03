L'Hellas Verona mette all'asta Marash Kumbulla sul mercato in uscita. Secondo la Gazzetta dello Sport, per il giovane difensore il club veneto chiede 30 milioni di euro: il doppio rispetto ai 15 milioni pagati dal Napoli per prenotare Rrahmani. Sulle sue tracce ci sono Lipsia, Everton, Eintracht Francoforte, Fiorentina, Napoli e soprattutto Inter.