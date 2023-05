Esplode la contestazione al Bentegodi al termine della sfida tra Hellas Verona e Torino, terminata 0-1 in favore dei granata in virtù del gol di Vlasic nel primo tempo. Dopo il fischio finale, la curva sud gialloblù ha esortato la squadra a tirare fuori gli attributi con un coro, sommergendo poi di fischi gli uomini di Zaffaroni e Bocchetti. Il ko di oggi complica la corsa salvezza dei veneti, ora appaiati in classifica con lo Spezia che ha sorpreso il Milan nell'anticipo di ieri.



LA CARICA DI LAZOVIC - Darko Lazovic, vicecapitano dei gialloblu, ne ha poi parlato a Sky: "A un certo punto ci stanno perché tutti si aspettavano un risultato ed è normale che i tifosi siano delusi. Ora rialziamo la testa e affrontiamo tre partite fondamentali. Ci manca giocare la palla un po' di più. E anche la responsabilità di questa partita: dobbiamo giocare più liberi e con più coraggio".