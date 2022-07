Era tutto pronto per la partenza di Lazovic direzione Marsiglia. Poi qualche piccolo intoppo ma la trattativa resta sul tavolo. Nessuna rottura, ma neanche una fumata bianca. Tudor dovrà aspettare per riavere il suo treno sulla fascia.



Le parti stanno ancora lavorando sull'accordo. Il problema da risolvere è sulla valutazione di Kevin Strootman che rientra nell'operazione e dovrebbe fare il percorso inverso dalla Francia a Verona. Filtra ottimismo, ma ad ora l'accordo è in standby.