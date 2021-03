Contro il Benevento, Kevin Lasagna ha trovato il suo primo gol con la maglia del Verona. L'attaccante ha poi parlato al sito ufficiale dei gialloblù: ​"Juric dice che assomiglio a Milito? È un onore per me essere paragonato ad un campione di questo calibro. Io devo ancora lavorare tanto perché so che posso migliorare.