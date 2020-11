Cagliari-Verona 2-1Pandur 6: non può nulla sul gol di Cerri. Viene chiamato in causa pochissime volte.Cetin 6: tiene a galla il Verona per tutta la prima frazione di gioco. Compie interventi decisivi e dimostra di essere un difensore pieno di qualità.(dal 1' s.t Dimarco 6: entra nella ripresa e prende per mano la difesa del Verona)Dawidowicz 5,5: perde troppi duelli con Cerri, si innervosisce verso la fine del primo tempo e rimane negli spogliatoi nell'intervallo.(dal 1' s.t Ceccherini 6: da sicurezza alla retrovia gialloblu. Attento su ogni pallone)Amione 5: l'argentino, classe 2002, inizia alla grande ma si spegne poco dopo. Sottil è il suo incubo e sicuramente stanotte lo sognerà.(dal 1' s.t Di Carmine 6,5: l'attaccante italiano si rende pericoloso in più occasioni. Soltanto uno strepitoso Vicario nega al numero 10 la gioia del gol)Faraoni 5,5: torna dall'infortunio e mette minutaggio sulle gambe. Non è ancora il Faraoni che tutti conosciamo.(dal 27' s.t Tameze 6: il francese contiene le scorribande di Sottil. Attentissimo in difesa. Sfiora la rete del vantaggio con un bellissimo tiro da fuori area)Danzi 5,5: prima in Coppa Italia da alti e bassi. Nel primo tempo rischia il rosso per un fallo da ultimo uomo, si riprende nella ripresa.Veloso 6: il portoghese è il cervello del centrocampo gialloblu. Va vicino al gol allo scadere del primo tempo.Udogie 6,5: a tratti imprendibile sulla fascia, costringe Zappa ad un lavoro extra in difesaBertini 6: l'attaccante, alla prima da titolare, dimostra subito tanta personalità. Va vicino al gol del pareggio.(dal 30' s.t Barak s.v)Colley 6: qualche bella giocata nel primo tempo, nel secondo si spegne inizialmente ma trova la rete del pareggio.Salcedo 6,5: trova il gol di testa ma viene annullato per un fallo in stacco su Cerri. Fa vedere qualche buona giocata. Suo l'assist per il gol del pareggio.All. Juric 6: prova a correggere la squadra durante la partita e ci riesce. Sfortunato nel subire il gol decisivo nel recupero finale.