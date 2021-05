Napoli-Verona:Verona:: non corre tanti pericoli con il Napoli che è spento e impreciso e la difesa del Verona tempestiva nelle chiusure (18' s.t.: manca in qualche uscita alta, tuttavia non può nulla sul gol del Napoli).: fa buona guardia sul suo lato dove arriva con affanno Insigne (31' s.t.6: dà il suo contributo in fase difensiva nel finale).: grande fisicità, vince tutti i duelli con Osimhen non concedendogli la profondità e anticipandolo con grande frequenza.: nonostante faccia il terzo difensivo si rende protagonista con degli inserimenti spesso pericolosi. Ha anche l'occasione per sbloccare la gara ma di fronte a sé trova la risposta di Meret.: le sue discese sulla fascia tengono sempre in apprensione Hysaj fino a quando riesce ad inserirsi alle sue spalle per il gol dell'1-1 (32' s.t.: il Verona trova maggior copertura con il suo ingresso).questa sera si sposta a centrocampo e ci mette buona intensità. A fine primo tempo è costretto ad uscire per un problema fisico (41' p.t.: è intraprendente anche se a volte porta troppo palla finendo per perderla in una zona sanguinosa).: cerca di fare gioco a centrocampo ma non emerge mai.: buona doppia fase sull'out mancino, soprattutto quella difensiva.: Di Lorenzo va costantemente in difficoltà quando si affaccia dalle sue parti. Mette in mostra qualità importanti di fronte a quella che potrebbe essere la sua prossima squadra.: lavora di raccordo tra centrocampo e attacco ma il suo rendimento è poco brillante.: lotta con i centrali del Napoli, specie con Rrahmani. Tenta più che può di metterli in difficoltà (19' s.t.: la sua velocità serve a far allungare il Verona in ripartenza. Dà freschezza all'attacco scaligero).: ha la solita grinta che lo contraddistingue e la mette in campo a stagione praticamente chiusa per il Verona spezzando i sogni del Napoli.