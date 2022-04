Cagliari-Verona 2-1



Montipò 6,5: uscite alte eseguite in modo sicuro e con giuste tempistiche. Sulla punizione di Joao Pedro poteva ben poco.



Tameze 7,5: partita di grande intensità. Copre praticamente tutte le zone del campo, ringhiando su ogni giocatore avversario e recuperando molti palloni.



Ceccherini 6,5: buona gara, soprattutto di contenimento. Si intende bene con i compagni, rischia in poche occasioni.



Casale 6: qualche insicurezza su Joao Pedro ne inficia la prestazione.



Faraoni 6,5: primo tempo di buon ritmo, un poco meno nella ripresa anche se comunque è prezioso per i compagni di reparto.



Hongla 7: gara di alto livello, una delle sue migliori. Gioca bene di anticipo, usando egregiamente il proprio fisico.

(dal 20' s.t. Guenter 6: fa il suo senza esagerare. Ordinato.)



Ilic 6,5: amministra bene tutti i palloni nella propria area di gioco. Bene la fase d'interdizione con verticalizzazioni veloci ma a volte poco precise.

(dal 20' s.t. Veloso: s.v.)



Depaoli 6: gara di alti e bassi. Poco preciso soprattutto sugli ultimi passaggi.



Caprari 7,5: segna, corre e combatte per tutta la gara. Esce stremato.

(dal 36' s.t. Retsos: s.v.)



Barak 7: segna il gol del vantaggio e amministra bene la gara come sa fare.

(dal 20' s.t. Lasagna 6: qualche sgaloppata in avanti, poi si dedica alla fase di contenimento facendo salire bene la squadra.)



Simeone 6,5: non trova la porta ma gioca bene con i compagni facendo da sponda e inserendosi negli spazi per liberare l'uomo.





All. Bocchetti 6,5: legge bene la gara, tenendo alta la concentrazione anche nel momento più complicato.