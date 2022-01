Verona-Salernitana 1-2



Pandur 6: due gol subiti sui quali poco può fare, ma per il resto rimane sempre attento, anche se poco preso in causa.



Casale 5,5: deve metterci più grinta nelle chiusure, soprattutto a livello fisico. Rischia qualcosa di troppo.

(dal 40' s.t. Tameze: s.v.)



Gunter 5: provoca il rigore anche se dubbio, ma per il resto della partita davvero troppe distrazioni.



Ceccherini 6,5: unico in fase difensiva che sembra dare sicurezza e solidità. Spesso poi parte sulla propria fascia proponendosi con continuità.



Depaoli 5,5: parte bene, poi si trova stoppato sul nascere dai difensori avversari, andandosi ad incartare senza motivo.

(dal 14' s.t. Barak 6: ci mette del suo, con qualche tiro da fuori e cercando di risvegliare i suoi.)



Ilic 5: primo tempo da protagonista, sparisce nel secondo. Espulsione diretta per atteggiamenti non consentiti contro l'arbitro troppo ingenua.



Veloso 6,5: come tocca molti palloni cercando spesso la verticalizzazione. Suo l'assist per il momentaneo pareggio.



Lazovic 7: migliore in campo, anche se ci impiega un poco a carburare. Uomo più pericoloso dei suoi e autore del gol del momentaneo pareggio.



Lasagna 5,5: meglio sicuramente nel primo tempo, ma poco cattivo sotto porta.



Caprari 5,5: anche per lui troppe imprecisioni sotto porta. Cerca con continuità la conclusione ma serviva molta più precisione.



Simeone 5: parte bene, ma dura 20', dopodiché poche cose e fatte male.

(dal 14' s.t. Kalinic 6: prova un tacco che sarebbe stato gol clamoroso. Premiata la voglia che ci mette.).





All. Tudor 5: sbaglia la formazione e ci mette davvero troppo a fare i cambi per cercare di cambiare le carte in tavola.