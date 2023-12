Verona-Salernitana 0-1



Montipò 6,5: non può di certo nulla sul tiro di Tchaouna, molto angolato. Per il resto si fa sempre trovare pronto quando chiamato in causa.



Tchatchoua 6: alti e bassi in una gara nel complesso sufficiente.

(dal 15' s.t. Terracciano 5: entra per cercare di spingere di più sulla fascia, senza però riuscirci. Troppo compassato.)



Hien 6,5: tiene botta nella sfida contro Simy e cerca di chiudere come può le azioni avversarie.



Dawidowicz 5,5: rischia più di una volta contro gli avversari. Poca attenzione.



Doig 6,5: argina Kastanos e cerca di farsi vedere anche in ripartenza.

(dal 42' s.t. Cabal: s.v.)



Hongla 5,5: sul gol subito ha le sue colpe, ma in generale non è sicuo nelle fasi di ripiegamento.



Folorunsho 5,5: serviva ben altro per dare apporto positivo alla sua squadra. Troppo nascosto tra le maglie avversarie, non offre molti palloni interessanti.

(dal 42' s.t. Mboula: s.v.)



Suslov 6: nel complesso sufficiente, anche se la sbavatura in occasione del gol è evidente.



Lazovic 5: solo un unico scatto in avanti e per il resto praticamente fuori dai giochi.

(dal 15' s.t. Bonazzoli 5: entra, ma è abbastanza invisibile.)



Ngonge 5,5: cerca di farsi vedere su qualche azione costruita dai compagni, ma non riesce a sfondare in attacco.



Djuric 5,5: non è facile la sua partita, in quanto riceve davvero pochi palloni.

(dal 37' s.t. Henry 6: entra con caparbietà, senza però trovare il pareggio.)





All. Baroni 5,5: squadra che non sembra ingranare mai la marcia giusta durante la partita. Ci prova ma è troppo poco pericolosa nella ripresa.