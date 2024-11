Verona, le pagelle di CM: non c'è praticamente mai storia. Unico sufficiente Belahyane.

Getty Images

Montipò 5: davvero una giornata difficile per lui. Arrivano palloni da ogni dove e fa quello che può.Daniliuc 4: tanti spazi lasciati ai giocatori avversari, che con la loro caratura non perdonano.Magnani 4: troppo lento, non riesce a capirci quasi nulla. Thuram per lui è una versa spina nel fianco e le ha tutte vinte.Dawidowicz 4,5: arriva in ritardo praticamente sempre. Lento nelle letture difensive, sbaglia anche in impostazione.(dal 1' s.t. Ghilardi 5,5: qualcosa di meglio rispetto ai compagni, ma troppo lasciato solo.)Tchatchoua 5,5: ovviamente deve stare più attento alla fase difensiva. In fase di ripartenza cerca di fare quello che può.

Serdar 5,5: si rende pericoloso nel primo tempo poi scompare. Certo è uno dei pochi a provarci davvero.Belahyane 6: unico che cerca di non mollare fino all'ultimo. Le sue doti tecniche si vedono anche in una partita del genere. Sicuramente il migliore dei suoi.Harroui 4: impalpabile, come il resto dei compagni. Viene annullato già nei primi minuti e non riesce ad imporsi in nessuna delle azioni create.(dal 1' s.t. D. Silva (4,5: entra ma non si vede praticamente mai. Certo, la partita era oramai più che compromessa.)Bradaric 4: troppo distratto in fase di ripiegamento. Dalle sue parti gli avversari fanno quello che vogliono. Anche a livello tecnico tante lacune.

(dal 1' s.t. Lazovic 5,5: qualche ripartenza veloce e poco più. Quando arriva nella metà campo avversaria però non trova alcun compagno.)Tengstedt 5,5: nei primi 20' del primo tempo riesce a farsi vedere in area avversaria. Poi scompare come tutti dietro le maglie avversarie.(dal 14' s.t. Suslov:: s.v.)Mosquera 4: tiene davvero pochi palloni e non aiuta a far salire la squadra.(dal 1' s.t. Sarr 4,5: lasciato da solo dai suoi, non incide sulla gara.)Allenatore: Paolo Zanetti 4: a parte il risultato, la squadra non ha mai una vera reazione. Tanta distrazione e caos in campo.