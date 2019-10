Silvestri 6: incolpevole sui gol di Milik, si dimostra portiere di buon livello in altre circostanze



Rrahmani 5.5: una partita non impeccabile, anche se dal suo lato il Napoli attacca in forze e non è sempre semplice fronteggiare le avanzate mancine partenopee



Kumbulla 5.5: non da continuità alle ottime performance subite, dimostrando qualche lacuna nella scelta del tempo dell'intervento



Gunter 6: cancella all'11 un gol del Napoli, prolungando in angolo un perfetto tocco di Insigne per Callejon e salvando Silvestri da una conclusione a colpo sicuro. Poi, si prende qualche giro a vuoto come i due compagni di reparto



Faraoni 5.5: procura in avvio un cartellino a Koulibaly, procura qualche brivido nella prima parte di frazione, poi la sua spinta si esaurisce e si infrange sul fraseggio del Napoli



Veloso 6.5: nel primo tempo regala un ottimo ritmo all'Hellas, dimostrando di sposare perfettamente le sue caratteristiche al gioco di Juric. Nella ripresa, con la sua squadra che si allunga, perde parte della capacità di giostrare



Amrabat 5.5: tanto dinamismo, poca qualità rispetto alle ultime uscite. Resta imprescindibile come diga per Juric (dal 35' st Tutino sv)



Lazovic 6: si merita un'ammonizione per un fallo assolutamente inutile su Malcuit. Poi, sulla sinistra, diventa un fattore che, per quasi un'ora, mette il Napoli in grossa difficoltà



Pessina 6: partecipa con grande continuità alla manovra scaligera, si guadagna una sufficienza pur senza giocate indimenticabili



Zaccagni 6: inizia bene, poi Juric si accorge che il suo rendimento scade e lo sostituisce (dal 7' st Salcedo 6: qualche buon guizzo, merita più spazio)



Stepinski 5.5: combatte per l'ora che trascorre sul terreno di gioco, non ha la giusta freddezza sotto porta (dal 15' st Di Carmine 5: si vede pochissimo)



All. Juric 6.5: si merita applausi per come riesce a far giocare la sua squadra, a come prova ad imporre il proprio calcio