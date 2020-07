appare insicuro in diverse occasioni, come quando allontana male con i pugni una punizione di Verdi dalla trequarti campo o quando si attarda nel giocare alcuni palloni con i piedi. Non è nella sua miglior serata.: riesce a vincere il duello con Belotti. Il Gallo non è un cliente facile, soprattutto in quest’ultimo periodo dove ha dimostrato di essere in grande forma, ma il numero 13 del Verona si dimostra all’altezza del proprio compito.Gunter 5,5: gioca per lunghi tratti una buona prestazione al centro della difesa della formazione veneta, in occasione del gol dell’1-1 di Zaza è però lui a perdere la marcatura dell’attaccante del Torino. Una macchia che non può non incidere sulla sua prestazione.Empereur 6: il cartellino giallo che riceve nel primo tempo non sembra condizionarlo affatto. Buona la sua prestazione per tutto l’arco della gara.Faraoni 6: buon primo tempo da parte del laterale destro del Verona che cala però nella ripresa quando fatica a contenere le sgroppate di Berenguer e le folate offensive di Ansaldi.Veloso 6,5: passare il pallone a numero 4 gialloblù è come metterlo in cassaforte. Sempre ordinata in fase di impostazione, non sbaglia praticamente un pallone.Pessina 5,5: sostituire un giocatore come Amrabat (quest’oggi assente per squalifica) non è affatto facile. Pessina prova a non far rimpiangere il compagno di squadra ma ci riesce solamente a tratti.Lazovic 6: con la sua velocità crea diversi problemi alla difesa del Torino. Riesce in diverse occasioni a incunearsi sulla sinistra e a mettere alcuni palloni interessanti per i compagni al centro dell’area di rigore avversaria.(dal 34’ s.t. Dimarco: sv)Verre 5,5: nel primo tempo ha avuto una buona occasione per sbloccare il risultato e portare in vantaggio il Verona ma Bremer è riuscito a smorzargli la conclusione. Poi è un po’ uscito dal vivo del gioco.(dal 6’ s.t. Eysseric: sv)Borini 7: si procura e poi trasforma, con grande freddezza, il calcio di rigore che permette al Verona di passare in vantaggio. Per tutta la partita cerca e trova spazi al limite dell’area di rigore avversaria. Buona la sua prestazione.(dal 34’ s.t. Stepinski: sv)Salcedo 5,5: Juric lo schiera come terminale offensiva del Verona nella formazione titolare. Il giovane attaccane classe 2001 viene però ben contenuto dai difensori del Torino e fatica a trovare spazi nei pressi dell’area di rigore avversari.(dal 19’ s.t. Zaccagni 6: entra bene)All. Juric 6,5: nel giorno in cui il tecnico ha annunciato di aver scelto di restare al Verona anche nella prossima stagione, la sua squadra coglie un punto sul campo del Torino al termine di una partita giocata a viso aperto, nonostante alcune assenze pesanti.