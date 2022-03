Montipò 6: subisce due reti sulle quali poco può fare. Per il resto però si impegna a fondo con anche grandi parate.Ceccherini 4,5: nel primo tempo si fa sormontare da Osimhen e lascia infine i suoi in dieci per eccesso di foga.Gunter 5,5: soffre molto gli inserimenti degli attaccanti avversari e soprattutto di Fabian. Poco meglio nella ripresa.Sutalo 5,5: non riesce a chiudere bene gli spazi e si presenta poco in fase di ripartenza.Faraoni 6: cartellino rosso a parte a partita conclusa, si impegna molto per cercare di tenere alta la concentrazione dei suoi. Buona presenza a centrocampo e nel secondo tempo trova anche il guizzo che potrebbe riaprire la gara.Tameze 7: solita grande partita di sofferenza ma di grande presenza. Lotta e ringhia su ogni pallone, anche a costo di sbagliare. Assist anche per il gol. Migliore in campo dei suoi.(dal 45' s.t. Casale: s.v.)Ilic 5: piuttosto confusionario nelle scelte, spesso sbagliate e male eseguite.(dal 45' s.t. Hongla:s s.v.)Depaoli 6: esce per infortunio ma nei minuti giocati si è comunque proposto con continuità sulla fascia.(dal 38' p.t. Bessa_ s.v.)Barak 5: troppo passivo e spesso nascosto tra le maglie avversarie. Poca presenza in area.(dal 45' s.t. Cancellieri:s .v.)Caprari 6: primo tempo assolutamente assente poi nella ripresa si sveglia e crea difficoltà alla difesa avversaria.Simeone 5,5: nel primo tempo più pericoloso ma niente di trascendentale. Sparisce poco a poco nella ripresa.All. Tudor 5,5: Verona che sbaglia un tempo e cerca di recuperare nel secondo. Tudor forse doveva cambiare qualcosa prima, con le carte che poteva giocare.