Spezia-Verona 0-1



Silvestri 6,5: un unico grosso intervento in avvio di ripresa sul bolide di Pobega che sventa oltre la traversa.

Barak 6: svolge diligentemente il compito affidatogli.

Magnani 7: un unico liscio che potrebbe costare caro e che permette a Nzola di involarsi. Poi resetta tutto è dirige imperiosamente la difesa.

Davodiwicz 6,5: si mette a disposizione come sempre. Gyasi gli fa il solletico.

Faraoni 6: meglio nel primo tempo. Poi accusa forse un po’ di stanchezza ma senza compromettere l’apporto sulla fascia.

Veloso 6,5: sostanza e qualità E’ quello che gli chiede Juric ed oggi ha risposto: presente !

Tameze 6: si fa notare poco ma il contributo è sempre positivo.

Dimarco 6: senza infamia e senza lode (31’ st Ceccherini s.v.).

Lazovic 6: anche lui paga alla distanza. Ma come Faraoni non lascia nulla di intentato.

Zaccagni 7,5: un gol capolavoro, da vedere e rivedere. Prima non incide molto a dire il vero. Ma sono queste le giocate che ti risolvono una partita ancorata sul pari.(43' st Salcedo s.v.)

Kalinic 6: un rientro sufficiente. Ha una grossa occasione ma Pobega gli dice no in scivolata. (7’ st Colley 5,5: potrebbe far meglio).

All. Juric 7: squadra accorta e propositiva. Pochi spazi per i bianchi di casa che si devono affidare a lunghi lanci. Poi la perla di Zaccagni lo fa librare in volo.