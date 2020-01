Il mercato del Napoli non si ferma agli arrivi di Demme e Lobotka. Il ds Giuntoli è al lavoro per convincere Amrabat ad accettare il trasferimento: con il Verona l'accordo è stato trovato anche per il difensore Rrahmani per 30 milioni di euro complessivi. In ogni caso entrambi resteranno all'Hellas fino al termine della stagione. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Amrabat sta indugiando perché è tentato da un'altra offerta dell'Inter, che sta prendendo in seria considerazione. Per la fascia sinistra si sta lavorando per Tisimikas dell'Olympiacos. In uscita il difensore Tonelli verso il ritorno alla Sampdoria.