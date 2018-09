Ryder Matos, attaccante del Verona, parla dopo la vittoria sullo Spezia: "Era da un po' che aspettavo di segnare in campionato e finalmente è arrivato un gol importantissimo per il risultato. Lo dedico a mia moglie. Lo Spezia è una squadra tosta, loro ripartivano veloci e pressavano forte. Sono la squadra più forte incontrata finora. A livello personale lo scorso anno fu molto complicato, arrivai a metà stagione e non fu facile, quest'anno invece ho fatto tutta la preparazione, sto bene e con la squadra sta procedendo tutto per il meglio".