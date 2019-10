Miguel Veloso, centrocampista del Verona, ha parlato a Sky Sport al termine della partita vinta per 2-0 dagli scaligeri contro la Sampdoria: "Siamo una squadra nuova, appena salita in A. La cosa più bella è che giochiamo come un gruppo unito, il secondo tempo di oggi è la dimostrazione di quanto siamo compatti. Il campionato è lungo e solo così possiamo andare avanti. Nessuno sa quanto lavoriamo giorno dopo giorno, dobbiamo fare i complimenti al mister che è il nostro leader, ci fa lavorare tanto. La Sampdoria è una grande squadra, con tanti campioni, ma alla fine siamo riusciti a vincere. Il gol? L'importante sono i tre punti, poi spero che lo diano a me".