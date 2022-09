Lorenzo Montipò, portiere dell'Hellas Verona, ha parlato del suo ex compagno, Antonin Barak, che tra poco sfiderà nel match con la Fiorentina ai microfoni di DAZN: "Barak? Sono contento per lui che è andato a giocare nella Fiorentina, una squadra che gioca le coppe: gli faccio il mio in bocca al lupo".