Lorenzo Montipò, portiere dell'Hellas Verona, ha parlato a L'Arena: "Tiratori? Gran mancino quello di Hrustic. Il capitano (Veloso ndr) calcia molto bene con l’effetto ma il più pericoloso è Verdi. Simone usa con naturalezza entrambi i piedi e quindi non sai mai cosa aspettarti. Hien? Isak mi ha impressionato molto. Ha avuto un ambientamento velocissimo, forte fisicamente e tecnicamente. Complimenti al vivaio gialloblù e al club e soprattutto al mister che non ha avuto paura nel lanciare i giovani. Una cosa è certa, se non si rischia non si può mai capire se un ragazzo potrà o meno diventare un calciatore di Serie A. Udinese? Arriva una delle formazioni più in forma del torneo. La vera sorpresa di questo inizio. È un gruppo molto fisico, forte in ogni reparto. Sottil tra l’altro ha trovato il modo di far rendere meglio gli attaccanti. Chi toglierei? Senza dubbio Deulofeu, tra gli avversari più pericolosi".