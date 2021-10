Lorenzo Montipò, portiere dell'Hellas Verona, dopo il 4-0 allo Spezia è stato intervistato ai microfoni di Dazn: "E' una grande soddisfazione non subire gol. E' dalla prima che ci provavamo, ma non ci eravamo riusciti. Oltre alla grande prova della difesa voglio sottolineare anche quella dell'attacco e di squadra: 4-0 contro una diretta concorrente per la salvezza dimostra quanto valiamo e quanto possiamo fare quando siamo veramente in forma. Ripartiamo dal punteggio, dalla squadra che tutta insieme sotto la curva, dall'ambiente, dai tifosi e dagli otto punti in classifica".



LA PARATA PIÙ DIFFICILE - "Quella su Gyasi dalla distanza. Sono state tutte parate improvvise, su cui si lavora in allenamento. Mi sono fatto trovare preparato e sono molto contento".