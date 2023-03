Dentro o fuori parte due di questa 26esima giornata di Serie A con la zona salvezza da una parte e la corsa per un posto Conference dall'altra. Verona-Monza, con fischio d'inizio domenica alle 15 è sfida importantissima per entrambe le squadre con i gialloblù di Zaffaroni alla disperata ricerca di punti che tengano viva la corsa per non retrocedere e i brianzoli di Palladino che continuano a sperare di raggiungere il 7° posto in una bagarre a 6 squadre.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Verona-Monza, calcio d'inizio alle 15 di domenica 12 marzo 2023 al Bentegodi sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Gaich.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Pessina, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.