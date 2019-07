Il presidente del Verona, Setti punta a rinforzarsi in mediana e stringe per il ritorno di Gustafson, già l’anno scorso in prestito dal Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport, non c’è ancora accordo sulle cifre e non è escluso un nuovo prestito. I veneti sono sempre anche su Verre (Sampdoria), per l’attacco dialogo col Napoli per Tutino e soprattutto con Lazovic (ex Genoa).