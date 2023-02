Cyril Ngonge, attaccante del Verona, ha parlato dopo la vittoria contro la Salernitana a Dazn:



“Non so quanto segnerò, ma so che voglio dare il massimo e lavorare duro per i tifosi, per la squadra e per il club: sono tre punti importanti per tutti. Vincere contro una diretta avversaria significa qualcosa in più. Gli assist? Amo Lazovic più di mia moglie (ride, ndr)”.