Verona, Noslin è costato zero euro: ecco perché

un' ora fa

1

La grande rivelazione per il Verona si chiama Tijani Noslin. Arrivato nel mercato invernale della società scaligera, l'attaccante olandese ha saputo sin da subito rappresentare un'arma in più per la squadra e per il suo allenatore Baroni. Tre gol e 2 assist in 12 presenze stagionali nelle quali è sceso in campo con la maglia del Verona, ma anche tante buone prestazioni.



Un acquisto azzeccato e a costo zero. Infatti, per acquistare Noslin il Verona non ha dovuto spendere neanche un euro. Il motivo? Un precedente debito che la società cedente di Eredivisie, il Fortuna Sittard, aveva contratto con il Verona e che alla fine è stato saldato proprio con l'inserimento del cartellino di Noslin a gennaio.