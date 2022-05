Il Verona e Gianluca Caprari stanno cercando una convergenza sul rinnovo di contratto, ma per il momento gli incontri non stanno portando a nulla di definitivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, un nuovo meeting è previsto dopo l'ultima gara di campionato, mentre nel frattempo Atalanta e Fiorentina si sono informate nel caso un accordo non venisse trovato. Una situazione da seguire con molta attenzione nei prossimi giorni.