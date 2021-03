Matteo Paro, vice allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto a Dazn dopo la sconfitta interna con l'Atalanta: "Soprattutto nel primo tempo sono stati più bravi di noi, sapevamo che sarebbe stata una partita di scontri fisici. Nella ripresa abbiamo fatto un po' meglio, dispiace perché abbiamo subito due gol su due episodi un po' strani. Nel primo tempo sono stati indubbiamente più brillanti. Sapevamo che l'Atalanta ha valori fisici e qualità elevate, potevamo fare meglio con un po' di cattiveria in più. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e ci siamo giocati la partita. Sorpresi dalla difesa a quattro dell'Atalanta? La scelta di Gasperini credo sia stata dettata dalla disponibilità dei giocatori, ma non cambia l'interpretazione e non ha inciso nell'economia della gara. Il rapporto con Gasperini? Fa sempre piacere vederlo dopo il percorso che abbiamo vissuto. Juric? Non è abituato a parlare dopo la partita, lo faremo martedì".