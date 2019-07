Giampaolo Pazzini, attaccante del Verona, parla a Sky Sport in vista della nuova stagione, che vede il ritorno in Serie A dei gialloblù: "Io mi sento a casa, anche per il rapporto che ho con la città, sapete qual è la mia volontà e io sono molto felice di essere qui. Adesso voglio lavorare ed entrare in condizione, anche se ci vorrà un po' di tempo, ma servirà benzina perché la Serie A non è come la B e noi, che abbiamo fatto tanto per essere qui, dobbiamo lottare per mantenere la categoria perché Verona merita di starci. Per me l'Inter può fare bene, penso possa dare fastidio alla Juve fino alla fine. Ma i bianconeri sono davanti a livello di mentalità".



SULLA SERIE A - "​Voglia di rivalsa per Pazzini? Due anni fa mi ero conquistato sul campo la Serie A, quest'anno me la sono riconquistata e me la voglio giocare bene: mi sento più a casa in A che in B".