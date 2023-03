Simone Perilli, portiere del Verona, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale: "La maglia regalata a fine partita? Oggi c'erano tanti tifosi nel settore ospiti, era bello dare qualcosa anche a loro. Io ho fatto il mio, sono in porta per parare: ho saputo di dover giocare durante la riunione prima della partita, anche se sapevo che Montipò avesse la febbre".



PENSIERO - "O sono il salvatore della patria o quello che affossa tutti (ride, ndr). Fortunatamente è andata bene. Ho fatto il mio, ci ho messo una pezza".



COMMENTO - "Va bene così, abbiamo dimostrato che ci siamo".



COSA MANCA - "Non lo so, ma ci siamo: se giochiamo con questo sacrificio metteremo in difficoltà tutti".



CON MONTIPÒ - "Cosa ci diremo? Niente. Occhio Lorenzo che ti rubo il posto (ride, ndr). No, scherzo...".