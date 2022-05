Nei prossimi giorni Tony D'Amico diventerà un nuovo dirigente dell'Atalanta, ma il ds del Verona potrebbe non essere l'unico a lasciare i gialloblù. Secondo L'Arena, infatti, Igor Tudor starebbe valutando il suo futuro e intanto la società ha già iniziato a guardarsi intorno per rimpiazzarlo in caso d'addio: in pole position ci sarebbe Pippo Inzaghi.