Arrivato dall'Inter, Eddie Salcedo si presenta all'Hellas Verona: "Juric? Un grande allenatore per me, l'ho avuto al Genoa e mi ha fatto esordire in Serie A. È molto forte, aggressivo, ci mette il cuore, trasmette energia positiva alla squadra: quella cattiveria che pochi allenatori hanno. Milan? Siamo una squadra che non molla mai, senza quel rigore non so se il Milan avrebbe segnato. Nazionale? Importante essere nel giro, devo dimostrare di poterci stare sempre. Stile? Gioco ovunque chieda il mister, mi piace attaccare lo spazio e andare in dribbling. Questa è un'ottima piazza per dimostrare il mio valore e crescere, ho seguito la squadra lo scorso anno, durante i playoff, conoscevo il mister: devo lavorare, dipende tutto da me".