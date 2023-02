Punti salvezza in palio nel penultimo posticipo della 22esima giornata di serie a, il primo del lunedì con Verona-Salernitana che prenderà il via al Bentegodi a partire dalle 18.30. Zaffaroni-Bocchetti arrivano alla vigilia della gara da terzultimi in classifica, con il pari con la Lazio che dà morale, ma che non basta per accorciare sulla zona salvezza. Dall'altra parte la crisi dei ragazzi di Davide Nicola sta rimettendo in discussione l'allenatore chiamato ad una svolta per non compromettere quanto di buono fatto finora.



DOVE VEDERLA - Verona-Salernitana, calcio d'inizio alle 18.30 di lunedì 13 febbraio al Bentegodi sarà trasmessa in tv su Dazn. In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn



LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Lasagna.

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.