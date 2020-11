Non sappiamo neanche se definirla più una sorpresa della nostra Serie A o se dobbiamo piuttosto abituarci a trattarla daquale si è dimostrata in queste ultime due stagioni nella massima serie. Stiamo parlando ovviamente dell’, saldamente guidata dal tecnico Ivan. Anche lunedì gli scaligeri hanno offerto una prestazione convincente che ha permesso loro di imporsi con il risultato didi Pippo Inzaghi., ben 5 in più rispetto allo scorso anno. Precisiamo doverosamente che all’interno di questi numeri c’è anche la vittoria a tavolino contro la Roma, raggiunta grazie ad un grave errore dei dirigenti giallorossi. Sul campo, però, i gialloblùcontro la corazzata capitolina ed erano riusciti comunque a portare a casa un pareggio per 0 a 0, mantenendo la porta inviolata.Punto di partenza fondamentale per Juric, fin da agosto 2019, è stata la. Sembra un aspetto scontato per una (allora) neopromossa non prendere gol con facilità ma non lo è poi così tanto. Prendiamo ad esempio il caso del: nonostante i doverosi elogi fatti ai salentini per il bel gioco espresso, una dellehe ha decretato la loroin serie B sono state sicuramente le ben. Juric per evitare in modo tassativo questa eventualità e mantenere l’ha studiato una precisa impostazione tattica. Gli undici dell’ex tecnico del Genoa sono spesso schierati con uncon un insolito trio davanti composto da(schema moderno e utilizzato per esempio anche dalla Roma di Fonseca). Il modulo si fonda indissolubilmente sul lavoro dei tre dietro, rigorosamentema anche dotati di una. Queste caratteristiche permettono alla terna difensiva di reggere in modo sicuro (solo 3 gol subiti in 5 partite) le avanzate degli avversari e contemporaneamente diSe del reparto arretrato non possiamo fare altro che tesserne le lodi, di quello d’attacco non possiamo di certo dire lo stesso. Con(miglior rapporto gol fatti/punti della Serie A) diciamo che i gialloblù hanno fatto del cinismo la loro migliore arma. I veronesi infatti riescono quasi sempre ache creano nel migliore dei modi, spesso portando a casa grandi risultati. Ne è un esempio la partita della scorsa settimanaall’Allianz Stadium conclusas, degli uomini di Juric. Al contrario di ciò che si potrebbe superficialmente pensare però questo stile di gioco ha poco a che fare con la fortuna. Anzi, c’è dietro una grossa mole di lavoro. Il, svolge infatti con dedizione e impegno fase di possesso e non possesso. Il pressing è frequentemente alto e organizzato ma, a seconda di chi si trova davanti, gli interpreti chiamati in causaaspettando il momento per piazzare l’imbucata giusta e fare male.Nel preciso scacchiere tattico del Verona la cosa che salta più all’occhio, da un anno all’altro, è la grossa. In estate infatti hanno lasciato il Bentegodi titolarissimi di Juric comepraticamente mezza squadra. Viste le tante partenze c’era già chi aveva perso la fiducia negli scaligeri e scommetteva son una annata tutt’altro che felice. Presupposti che gli uomini di Juric stanno cercando di ribaltare anche grazie al contributo dei nuovi acquisti. Un altro segreto dei gialloblù è la, nonostante qualche dichiarazione diciamo di “stimolo” da parte di Juric.arrivato a gennaio da Padova,scaricato forse in modo troppo prematuro dalla Fiorentina eaccasatosi in veneto in sordina dal Lecce, solo per citarne alcuni, si stanno rilevando dei veri e propri affari per ilGli ottimi risultati che riesce, ormai da due anni a questa parte, ad ottenere l’Hellas abbiamo compreso come non siano frutto del caso ma di un. Sicuramente la realtà gialloblù rappresenta un interessantissimoper le neopromosse in primis ma anche, in generale, per tutte le squadre del nostro campionato. Ennesima dimostrazione dunque di come il lavoro nello sport paghi sempre; l’, chissà in questa stagione a che traguardo porterà.