La stagione non è partita al meglio ma si sta riprendendo e ora il presidente del Verona Maurizio Setti ne ha parlato a DAZN: "Rispetto alla prima partita oggi siamo molto più sereni. Abbiamo ritrovato le nostre certezze: manca qualcosa da sistemare ancora, e qualche nuovo acquisto deve ancora raggiungere la migliore forma fisica, ma siamo molto più contenti. Quando cambiamo giocatori veniamo sempre contestati, ma chi è arrivato farà bene. Il nostro club vive di questo, e chi arriva qui deve aver voglia di dimostrare. Chi inizia a mettere davanti il conto economico non è probabilmente nella società giusta. Noi non teniamo nessuno che non voglia restare, al centro di tutto dev'esserci il club".



"Marroccu lo conoscevo ancora prima di iniziare il percorso con D'Amico, che per noi è stato una sorpresa e al quale auguro ogni fortuna. Si tratta di un grande professionista, sta dimostrando di avere una conoscenza a 360°. Abbiamo preso giovani di prospettiva e di proprietà, e spero che questo possa portarci ad avere i risultati sportivi ed economici degli ultimi anni".