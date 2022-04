Ivan Ilic è stato l'acquisto più caro della gestione Setti all'Hellas Verona ma ancora probabilmente non ha dimostrato tutto il proprio valore. Il presidente scaligero in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato proprio del talento gialloblu: "Può fare molto di più, deve maturare come ancora maturare come giocatore rispetto alle sue possibilità che sono infinite a mio parere. Mi aspetto che in queste 7 partite dimostri che vuole diventare un campione da Champions".