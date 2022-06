Il presidente del Verona, Maurizio Setti, è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Francesco Marroccu, nuovo direttore sportivo del club. Queste le parole del presidente: "Sono contento di questo incontro, poi passerò la palla a Marroccu. Quello che posso dire è che siamo davanti a un grande professionista, serio, onesto, che nei prossimi anni farà il bene del club. Ci sono stati tanti cambiamenti, noi due ci siamo trovati sotto tanti profili. Credo che si stia verificando una situazione molto positiva, che sia l'inizio di un percorso importante: ci dev'essere la giusta fiducia, in una situazione che non è semplice, perché il mercato presenta le sue difficoltà. Noi siamo però consci di poterle affrontare nel modo giusto, per presentarci al campionato nel migliore dei modi".