Il presidente del Verona Maurizio Setti è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del match contro la Juventus: "Quando si fanno delle scelte si fanno in base alle necessità del mister. Siamo andati sul mercato per poter realizzare una squadra per certi aspetti superiore, anche se non c’è stato tempo. È un anno particolare, siamo stati bravi a far punti con pochi giocatori. Speriamo che possa aumentare il nostro tasso di competitività".



Quanto sarà importante tenere giocatori chiave?

"Anche sotto il profilo degli acquisti a fine anno vedremo cosa succederà. Vedremo tra sponsor e pubblico il prossimo anno, speriamo che tutto possa tornare alla normalità".