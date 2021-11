Le ottime prestazioni dell'Hellas Verona targato Igor Tudor hanno riacceso i riflettori sui giocatori gialloblu. Nel match contro l'Empoli, sugli spalti del Bentegodi erano presenti diversi osservatori per seguire i principali gioielli veronesi, su tutti Barak, Simeone e Tameze. Il quotidiano L'Arena, in vista del mercato di gennaio, si chiede cosa farà il presidente Setti: il numero uno scaligero, secondo fonti vicine alla squadra, non ha alcuna intenzione di smantellare la rosa a metà anno, i conti sono in ordine e pertanto i tifosi possono dormire sonni tranquilli.