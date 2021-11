Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, prima del match contro il Cagliari è intervenuto al microfono di Dazn: "La salvezza rimane il nostro obiettivo, ci mancherebbe. E' il punto d'arrivo. Uno prima ci arriva meglio è, così può poi divertirsi".



Grandi risposte dal centrocampo, anche Tameze ultimamente. A centrocampo siamo soddisfatti, la squadra anche se si intercambia continua ad avere lo stesso spirito. Tameze sta dimostrando quello che abbiamo sempre sperato e sta facendo vedere che può anche far gol. Aspettiamo anche Hongla che è alla fine del Covid e poi anche lui potrà dimostrare quanto vale".



Pensate di anticipare i tempi per il riscatto di Simeone?

"E' presto, troppo presto. Il Cholito si trova bene, da ambo le parti c'è grande voglia di restare insieme, ma poi si vedrà. Dobbiamo pensare a questa partita importante, speriamo in un gol dell'ex per aiutarci a fare risultato".