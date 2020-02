Marco Silvestri, portiere del Verona, grande protagonista del pareggio tra gli scaligeri e la Lazio, parla a DAZN: "Il tiro finale di Luis Alberto? È stato molto forte, menomale che sono riuscito a metterci le mani. Abbiamo fatto un risultato straordinario, giocando bene. Abbiamo rischiato in alcune occasioni, però abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo venuti qua molto umili, ma ce la siamo giocata come fosse una battaglia, senza paura. Ho fatto qualche intervento, ma abbiamo lavorato benissimo di reparto: una partita perfetta a livello difensivo. Dove non sono arrivato io ci è arrivato il palo (ride, ndr). Ci portiamo a casa la consapevolezza che possiamo giocarcela con tutti. Adesso abbiamo poco tempo per festeggiare, bisogna pensare subito a domenica quando affronteremo la Juventus".